Het jawoord van Thomas Verheydt zorgt voor hoop bij de ADO-fans: ‘Hij kan ervoor zorgen dat spelers blijven’

Op vier na oudste club van Den Haag: ‘Geknokt om Celeritas in zware tijden in leven te houden’

RVC Celeritas is een begrip van jewelste. Zaterdag heeft de op vier na oudste club van Den Haag, die inmiddels in Rijswijk speelt, de kans om in de finale van de nacompetitie tegen Excelsior’20 definitief de weg omhoog in te zetten. Dan zitten de vele lange zware jaren er echt op.

17 juni