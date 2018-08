Het Kleine Loo als nieuwe Lourdes

Quintus wint Supercup ten koste van VOC

25 augustus De handbalsters van HV Quintus hebben de Supercup gewonnen. In The Dome in Houten was de ploeg uit Kwintsheul verrassend genoeg regerend landskampioen en NHV-bekerwinnaar OTTO Work Force/VOC de baas: 30-20. Het was na 2006 en 2007 de derde keer dat Quintus de Supercup veroverde.