Het meest bizarre duel van deze eeuw: ‘Zoiets komt maar één keer in je leven voorbij’

Wie bij deze frietzaak een 'frietje sociaal' koopt, geeft anderen een gratis patatje

13:43 Bij de winkel van FrietHoes in Haarlem kunnen mensen een ‘frietje sociaal’ bestellen: geen portie voor zichzelf, maar voor iemand die het wat zwaarder heeft. Dit kan iedereen zijn - de persoon die het bestelt, weet niet voor wie het uiteindelijk is. ,,We willen gewoon iets liefs doen", vertelt bedenker Kasper van Heerden.