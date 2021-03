Het Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal wordt dit jaar gespeeld op Scheveningse zand

De Europese volleybalbond heeft besloten dat het laatste Olympische kwalificatietoernooi in juni gespeeld wordt op het Scheveningse strand. Goed nieuws voor de Haagse beachvolleybalteams die dan in eigen huis het felbegeerde laatste startbewijs voor Tokio kunnen veroveren. Het toernooi wordt van 23 tot en met 26 juni in Den Haag afgewerkt in een stadion.

Er zal op het Scheveningse zand een extra stadion geplaatst worden, vlak naast het The Hague Beach Stadium. Dat zal zo ingericht zijn dat er ook publiek aanwezig kan zijn. Het centre court komt in het stadion en er zal ruimte zijn voor 500 toeschouwers die in individuele skyboxen plaatsnemen.

Volledig scherm Een vol The Hague Beach Stadium zal nu niet mogelijk zijn. © Jurjen Drenth

Automatisch meedoen

In Den Haag zal in juni de finale van de Europese Continental Cup gespeeld worden. Aan die finale doen 16 landen mee bij zowel de mannen als de vrouwen. De Continental Cup Beachvolleybal bestaat uit twee voorrondes (mei-juni 2019 en mei 2021) en de Finals. Nederland mag als organisator van de Finals de voorrondes overslaan en automatisch meedoen bij de mannen en de vrouwen.

Er wordt niet per team gespeeld, maar als land zoals dat ook gaat bij de Davis Cup tennis. Er strijden dus per geslacht twee koppels om voor Nederland een ticket te verdienen. Met als kanttekening dat de teams die zich al geplaatst hebben voor Tokio niet mee mogen doen. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan er erg goed voor op de wereldranglijst en ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink lijken zich direct te kunnen plaatsen. Die mogen dan dus niet in actie komen namens Nederland.

Volledig scherm Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zullen het toernooi waarschijnlijk niet nodig hebben voor plaatsing. © Pim Ras

Thuisvoordeel

Aan de Olympisch Spelen van Tokio 2020, die van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 worden gehouden, kunnen maximaal vier Nederlandse teams meedoen. Het thuisvoordeel kan dus erg belangrijk worden voor Beachvolleybal Team Nederland. Voor Christiaan Varenhorst en Steven van Velde vormt het een mooie extra kans op plaatsing. En dat geldt ook voor Marleen van Iersel en Pleun Ypma.

Quote Geweldig dat we onze topspor­ters in hun eigen stad mogen gaan strijden voor de laatste tickets van de Olympische Spelen Hilbert Bredemeijer

Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte Den Haag, is blij met het evenement. ,,Ik ben ontzettend trots op de jarenlange samenwerking die Den Haag heeft met de volleybalbond om de beachvolleybalsport in Den Haag verder te professionaliseren en zowel de sport als de stad op de kaart te zetten met mooie evenementen. Geweldig dat we nu ook gaststad mogen zijn van de CEV Continental Cup Finals en onze topsporters in hun eigen stad mogen gaan strijden voor de laatste tickets van de Olympische Spelen in Tokio en we ons wederom op de kaart kunnen zetten als dé beachvolleybalhoofdstad van Nederland. Helaas zitten we momenteel in moeilijke tijden en is het nog afwachten wat er tegen die tijd wel en niet mogelijk is met publiek bij deze topsportwedstrijden.”

