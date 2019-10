Het regent doelpunten op De Kastelenring

,,Er mag weer gelachen worden'', klinkt het na het laatste fluitsignaal tevreden uit de mond van aanvoerder Remco Overdevest, zelf goed voor de openingstreffer. Twee weken geleden zorgde de ploeg van Maurizio Ceccucci al voor spektakel in de hoofdklasse tegen VV Emmen (8-5) en ook gisteren was het weer raak in Leidschendam. MSC/Amslod werd met maar liefst 7-3 teruggestuurd naar Meppel.



Na Overdevest waren achtereenvolgens Zakaria Amrani, Lovette Felicia (drie keer) en Jeremy van Lochem (twee keer) trefzeker. De vele doelpunten verbazen hun coach niet: ,,Dit heeft te maken met onze speelwijze, we spelen aanvallend en met veel risico. Maar ik maak me wel zorgen om de tegendoelpunten. We hebben organisatorisch echt nog wel wat werk te verrichten.''