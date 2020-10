Het verdriet van Wippolder-verdediger Tristan Croes: ‘Dan maar de lockdown in als koploper’

Met gebogen hoofd loopt SV Wippolder-speler Tristan Croes dinsdagmiddag het hoofdveld van zijn club op, realiserend dat het voorlopig misschien wel de laatste keer is. De grijze en grauwe lucht die boven sportpark Pauwmolen hangt, spreekt boekdelen. Eerder op de dag had Croes zijn goed­keuring gegeven om op het veld te poseren. Elk moment op een voetbalveld is er tegenwoordig een om te koesteren, nu de nieuwe coronamaatregelen voetbal voor volwassenen onmogelijk maakt.