HGC haalt Margot van Geffen binnen en verrast zo opnieuw met de komst van een international

,,Toen ik in november te kennen gaf dat ik wegging bij Den Bosch heb ik ook met Eva elke keer contact gehouden”, vertelt Van Geffen. ,,Ze vroeg steeds aan me of ik al iets wist, maar dat was niet het geval. ‘Ik ook niet’, zei Eva dan. Natuurlijk doe je het daar niet voor, maar ik zou het superleuk vinden als zij nog een jaar bijtekent. Dat zou het nóg mooier maken.”

Internationals

Andries Korff, binnen de tophockeycommissie van HGC verantwoordelijk voor het eerste dameselftal is in zijn nopjes met de komst van Van Geffen. ,,We zijn aan het opbouwen en we blijven doorbouwen. We willen een soort magneet worden voor andere ervaren krachten en talentvolle speelsters. Daar is met de komst van Margot een nieuwe impuls aan gegeven. De sfeer in en rond het team is zo goed. Dat is ook bij velen inmiddels wel bekend.”