HGC hervat de veldcompetitie en dus begint voor coach Suzan Veen het echte werk: ‘Gezonde spanning’

Nieuwe trainer Suzan Veen dolblij met perfecte match met ‘haar’ HGC: ‘Dat blauwe hart heb ik nog steeds’

HGC zocht na het op non-actief stellen van Robbert-Jan de Vos een nieuwe hoofdcoach voor het eerste vrouwenteam. De Haagse hockeyclub kwam bij Suzan Veen-Van der Wielen (51) uit. De oud-international woont weliswaar in Zeist en heeft een drukke baan in de farmacie, heel verrassend is de keuze voor en van het lid van verdienste van de ‘Gazellen’ echter ook weer niet.