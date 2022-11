HGC schakelt snel en stelt nieuwe hoofdtrainer aan: ‘Het is geweldig dat ze haar expertise wil inzetten’

Veen-Van der Wielen is geen onbekende bij HGC. De voormalig aanvalster maakte van 1991 tot 2000 deel uit van de gouden generatie die met de club in die periode drie keer landskampioen werd. Daarnaast speelde ze 194 interlands voor het Nederlands team en is ze lid van verdienste bij HGC.

Lees ook PREMIUM Bijna 1000 leden en 4 kunstgrasvelden, maar toch blijven de prestaties van hockeyvereniging Westland uit

,,Ik vind het heel mooi om bij mijn oude club terug te keren”, aldus Veen. ,,Ik kijk ernaar uit om met deze talentvolle ploeg aan de slag te gaan.”

Ze was van 2017 tot 2020 coach van de hockeyers van Schaerweijde en is de echtgenote van ex-hockeyinternational Stephan Veen, die erelid bij de ‘Gazellen’ is. Zoon Lucas is speler van het eerste mannenteam van HGC.

Nieuw elan

Mark van Loon, bestuurslid tophockey van HGC, is verheugd over het vastleggen van Veen: ,,Het is geweldig dat Suzan haar expertise voor HGC wil inzetten en de ploeg met nieuw elan een volgende stap wil laten maken.” Volgens de club ligt het in de lijn der verwachting dat Veen ook volgend seizoen coach van HGC zal blijven.

De prestaties van HGC vallen dit seizoen tot dusver tegen. En dat met de aanwezigheid van wereldster Eva de Goede, international Margot van Geffen, de Spaanse strafcornerspecialiste Lola Riera en Jong Oranje-keepster Sofie ter Kuile.

HGC verloor in de eerste seizoenshelft zes van de twaalf wedstrijden en staat bij de winterstop op de vijfde plek. De ‘Gazellen’ hebben één punt minder dan Hurley, dat op de vierde (play-off)plek vertoeft. Het verschil met Rotterdam, dat op de tiende (play-out)plek staat, is vijf punten.

HGC is met ex-coach De Vos, die ook actief in de meisjeslijn was, in gesprek over de functie van hoofd jeugdopleiding bij de Haagse club.

Volledig scherm Stephan Veen, Lucas Veen en Suzan Veen-Van der Wielen © Sportsnap - Frank van der Leer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.