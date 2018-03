Hijs heeft zaterdag aan zege genoeg voor de titel

De ijshockeyers van Hijs Hokij hebben na de 2-1 overwinning van dinsdagavond op Heerenveen Flyers nog één overwinning nodig voor winst van de BeNe League. Bij winst zaterdag in Friesland of anders zondag in eigen huis is ook de derde prijs van het jaar voor de Hagenaars.