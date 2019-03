Hijs Hokij doet er alles aan om landstitel wél naar Den Haag te krijgen

,,Ik zie de wedstrijd van vanavond niet als revanche voor de bekerfinale'', aldus coach Chris Eimers. ,,Met een zege halen we de beker niet terug. We moeten zorgen dat de landstitel wél naar Den Haag komt. Wij zijn heel erg geconcentreerd op de manier waarop wij willen ijshockeyen. We kennen de sterktes en de zwaktes van de tegenstander, maar moeten ons op onszelf richten.‘’



De Haagse ijshockeyers komen zaterdag en zondag tegen Bulldogs Luik alweer in actie in de kwartfinale van de BeNe-League.



,,Bij een zege op Devils zullen wij dat toch willen vieren. Als we verliezen, dan moet er bij wijze van spreken een psycholoog aan te pas komen om het team voor komend weekeinde weer op de rit te krijgen. De jongens zijn zaterdag echt wel weer fit, maar het gaat erom in welke gemoedstoestand ze dan verkeren.‘’



De trainer van Hijs kijkt met vertrouwen uit naar de komende wedstrijden. ,,Ik weet dat mijn spelers er altijd alles aan doen. De vechtlust is groot en ik maak me bij een achterstand nooit zorgen. Ze weten wat winnen en verliezen is. Daar zijn we in de bekerfinale pijnlijk achter gekomen.‘’



