Hijs Hokij door Devils onttroond in finale NK ijshockey

De nederlaag kwam hard aan bij Jurryt Smid, die volgend seizoen bij Nijmegen speelt. ,,We waren geen schim van het team dat in de halve finale zo goed speelde tegen Limburg Eaters. Het leek wel alsof we dachten dat het ons zou komen aanwaaien, maar dat is natuurlijk niet zo. Nijmegen was heel fel en dat leek ons te verrassen. We speelden beide doordeweeks nog in de halve finale, maar Devils staat er wel als het om de prijzen gaat. Als we zo spelen, dan verdienen wij het ook niet om te winnen.''