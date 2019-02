Hijs Hokij in halve finale tegen Limburg Eaters

De Haagse ijshockeyformatie kwam via aanvoerder Alan van Bentem al na 1 minuut en 18 seconden op voorsprong. Na de met 4-3 verloren bekerfinale in De Uithof (begin februari na overtime), die door wangedrag van Nijmeegse supporters werd ontsierd, was de thuisploeg extra gebrand op een goed resultaat.



Het duurde niet lang voordat die sentimenten gisteravond op het ijs te zien waren. De opstootjes volgden elkaar in hoog tempo op. Ross John Reed, Wessel Copier en Ritchie van Hulten gaven het duel in de eerste periode als snel een andere draai: 1-3. Jurryt Smid deed nog voor de eerste onderbreking iets terug (2-3).



In de tweede periode kwam Hijs na opnieuw een snel doelpunt (Raymond van der Schuit) op gelijke hoogte. Via opnieuw Van Bentem werd het 4-3, waarna Raymond van der Schuit Hijs na de 4-4 van Reed opnieuw op voorsprong zette (5-4).



24 seconden na de start van de laatste periode vloog opnieuw de vlam in de pan. Na een opstootje kreeg Viktor Gibbs Sjödin een game misconduct. Een match penalty was er voor Nijmegenaar Kayo van Zoest. Van Hulten zorgde met zijn tweede treffer voor 5-5, maar Joey Oosterveld besliste het duel in Haags voordeel.



