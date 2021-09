Hijs Hokij rekent op financiële steun van de gemeente: ‘Anders is het over anderhalf jaar afgelopen’

Henk de Zeeuw doet bij ADO Den Haag en Zwaluwen een ‘Henk Frasertje’: ‘Ik ben een bevoor­recht mens’

12 september Henk de Zeeuw doet een ‘Henk Frasertje’, zo kondigde zijn club Zwaluwen de dubbelrol aan die de hoofdtrainer van de Vlaardingse hoofdklasser dit seizoen vervult in combinatie met zijn rol als veldtrainer bij ADO Den Haag onder 21. Voor de 40-jarige coach staat elke dag in het teken van voetbal, terwijl hij eerder nog de leiding had over veertig man bij een groot financieel bedrijf.