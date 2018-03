Hijs Hokij voltooit triple met winst van BeNe League

Ook vanavond in Thialf was Hijs de betere ploeg, maar het duurde lang voordat de Hagenaars de openingstreffer produceerden. Toen dat eenmaal gebeurde, was de beer los. In de 35ste minuut joeg Raymond van der Schuit de puck met een fraai slapshot in het net en negentien tellen later verdubbelde Alan van Bentem de score.