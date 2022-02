Hijs verslaat rivaal en rekent in bekerfinale af met het verleden: ‘Wij wilden die prijs het allerliefst hebben’

Het was 2019 en Hijs, dat het jaar ervoor alle prijzen won, dacht al aan prolongatie van de beker. En waarom ook niet? Er waren toendertijd in de Uithof nog luttele seconden te spelen en de voorsprong leek niet in gevaar te komen. Maar toch kwam Devils Nijmegen nog langszij. En in overtime besliste vervolgens Jeffrey Melissant, die juist dat seizoen van Hijs naar Devils was overgestapt, het duel in Gelders voordeel.