Hockeyster Kiki de Bruijne voorlopig niet naar Amerika vanwege coronavirus: ‘Risico te groot’

Daniel uit Mexico kwam voor de liefde naar Den Haag, maar heeft er nu ook zijn droombaan in het voetbal te pakken

10 oktober Elke dag is Daniel Reyes vanuit Den Haag live op TV in Mexico. De voetbaljournalist doet verslag van de Mexicaanse nationale ploeg, die dinsdag in zijn stad speelt. De import-Hagenaar over zijn droombaan: ,,De Mexicanen willen alles weten.”