Hockeysters HDM moeten even uitwaaien na onverwachte afstraffing: ‘We kunnen ons herpakken’

Tessa Beetsma is na ziekte van Pfeiffer net op tijd fit voor de play-offs: ‘Zelfs antibioti­ca hielp niet’

6 mei De hockeysters van HDM nemen vanavond voor het eerst in de clubhistorie deel aan de play-offs om de landstitel. Spits Tessa Beetsma is net op tijd weer helemaal fit voor de halve finales (best of three) tegen Den Bosch.