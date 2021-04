Hockeysters HDM voor het eerst in 29 jaar bij de beste vier: 'Alles klopt gewoon dit seizoen’

Het succes is dus niet nieuw. We schrijven het seizoen 1991-1992. De vrouwen van HDM leveren op het veld hun beste prestatie ooit: derde in de hoofdklasse. ,,In dat seizoen hadden we in de basis een heel goed team, met Martine Ohr als onze sterspeelster en enige international”, reageert Mariëtte Verstappen, die destijds onder haar meisjesnaam Kuyper speelde. ,,Met acht vrouwen van dat team doen we meerdere keren per jaar nog leuke dingen. Als we een spelletje kaart spelen, vliegen de kaarten van fanatisme nog steeds over de tafel. De binding blijft. We hebben een vriendschap voor het leven.”



Maar het leverde niet, zoals nu, een plek in de play-offs op. Die werden pas in het seizoen 1992-1993 ingevoerd. HDM eindigde toen in de reguliere competitie teleurstellend als zesde. ,,Dat was heel frustrerend. Ik was er toen even zo klaar mee dat ik ben gestopt. Ik heb daarna nog een aantal jaar in dames 2 gespeeld. Op veld 1 scheurde ik mijn kruisband af en op mijn 29ste ben ik helemaal met hockey gestopt”, blikt Verstappen (50) terug.