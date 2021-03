Hoe Ard Korporaal en Damien Folkerts Fortuna scherp houden: ‘Wij zijn nog niet klaar met deze groep’

Zoetermeer­se Zoë Sedney (19) dient zich op EK aan als de volgende atletiekbe­lof­te: ‘Wereldtop is haalbaar’

8 maart Atlete Zoë Sedney was erg blij met haar zevende plek en tijd van 8.00 op de EK indoor in Torun (Polen) op de 60 meter horden. ,,Het doel als debutant was de finale halen. Ik heb daarin niets laten liggen. Samen met mijn zus Naomi aan zo’n groot toernooi meedoen, dat smaakt naar meer.”