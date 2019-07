Hoe Danny Bakker dankzij een mysterieuze uitnodigingsbrief toch bij ADO belandde

Eerste koers voor vrouwen in Honselers­dijk trekt zelfs wielren­ners uit Australië

5 juli De 56ste Wielerronde van Honselersdijk kende gistermiddag voor het eerst een koers over 60 kilometer voor elitevrouwen. Toch is de koers na haar debuut nu al bekend in Australië. Maar liefst zes vrouwen uit dat land verschenen in Honselersdijk aan de start. De rensters, die deze zomer op trainingskamp in Nederland en België zijn en daar ook koersen rijden, gaven de koers kleur. Amy Cure greep, na een ontsnapping van ruim 50 kilometer met vijf andere rensters, de zege.