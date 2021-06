Hoe de laatste international van Den Haag het gouden EK van 1988 misliep: ‘Dan ben je snel uitgeluld’

Over voorbestemming gesproken. Joop Lankhaar was nog maar vijf jaar oud en hij liep al in een oranjeshirt op de groene mat. Dat was bij zijn eerste club AVV Alphen, dat oranje en zwart als clubkleuren heeft. Tegenwoordig zit hij er weer, als technisch jeugdcoördinator. Een aantal jaren terug bekleedde hij dezelfde functie bij de buren van VV Alphia en wat wil je weten; die spelen ook in het oranje. Maar daarmee zijn we er nog niet.