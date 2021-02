Hoe Dirkie Chamberlain straks vanuit Wassenaar in topconditie naar de Olympische Spelen gaat

Dubbel gevoel bij hockeyers over herstart tijdens lockdown: ‘Niemand wordt zo vaak getest als ik’

28 januari Midden in de strenge lockdown gaat de hoofdklasse in het hockey zondag van start. Is dat wel uit te leggen? Hockeyers van de Utrechtse ploegen hebben een dubbel gevoel, maar vertrouwen op de strikte protocollen.