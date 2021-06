Hoe internationaal toptennis deze zomer alsnog naar Den Haag komt: ‘Spelers in een soort bubbel’

Na overleg tussen de ITF, KNLTB, Gemeente Den Haag en Sportcentrum de Rhijenhof kwam er groen licht voor de derde editie van het toernooi. ,,En daar ben ik ontzettend blij mee’’, zegt toernooi­directeur Mark-Paul Burgersdijk (foto), die met zijn tennisschool de organisatie op zich neemt. ,,We moeten ons alsnog aan veel maatregelen houden. In het sportcentrum leven de spelers in een soort bubbel. Ze krijgen eigen ruimtes, kleedkamers en wc’s.’’

Bij de vrouwen was het prijzengeld voor de winnaar al 25.000 euro, maar nu gaat ook het mannentoernooi van 15.000 naar 25.000 euro. ,,Dat is een enorme stap”, zegt Burgersdijk, die spelers verwacht te ontvangen tussen plek 150 en 500 van de wereldranglijst.

Publiek

Het is nog onduidelijk of er bij het toernooi publiek welkom is. ,,We volgen de landelijke richtlijnen wat betreft publiek. Dat verandert nu snel, maar daarover kunnen we pas vlak voor het toernooi echt uitsluitsel over geven.’’