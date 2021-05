Hoe je zonder voetbal zo een nieuwe passie vindt: ‘Deze sport heeft mijn hart gestolen’

Jim Roberti (HBS): ‘Helemaal gesloopt na eerste rit van veertig kilometer’

,,Eigenlijk begon ik met wielrennen nadat ik was hersteld van een kruisband­blessure, die ik eind 2019 opliep. Voetballen kon door de coronamaatregelen niet, dus ik dacht: waarom niet een duursport doen? De dokter zei dat het voor mijn knie goed was om te gaan wielrennen en de rest is geschiedenis.

,,Ik weet mijn eerste ritje nog goed, naar Katwijk. Veertig kilometer heen en weer vanaf Den Haag. Samen met Sieb Verheul, mijn teamgenoot bij HBS. Helemaal gesloopt waren we. Eenmaal thuis kwamen we erachter dat veertig kilometer qua afstand in wielrennersland niets is. Ik heb toen materiaal aangeschaft en mocht de racefiets van mijn zwager gaan gebruiken. Sindsdien heb ik al vele mooie ritjes gemaakt, bijvoorbeeld in Limburg of naar Friesland, in één keer door tot over de Afsluitdijk. Samen met Sieb wil ik dit jaar nog naar Lille fietsen.