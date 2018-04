Hoe kan ik nou vergeten zijn een fluit aan te schaffen?

ADO begrijpt dat fans niet naar stadion in Utrecht mogen

8:48 ADO-trainer Fons Groenendijk begrijpt de beslissing van de Utrechtse burgemeester Van Zanen om geen Haagse fans toe te laten in stadion Galgenwaard. Al vindt hij het jammer dat fans daardoor gisteren niet de enerverende strijd (3-3) tegen FC Utrecht konden bekijken. ,,Voetbal is een feest, dat hebben we hier weer gezien''.