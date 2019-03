Hoe komt HBS weer aan een winnend team?

Als je de selecties van Houdt Braef Stant van de afgelopen jaren de revue laat passeren, leest dat bijna als een kroniek van een aangekondigde afdaling. Ondanks dat het verval geleidelijk is gegaan, zie je (zelfs met inachtneming van de oerwet dat hoe langer geleden iemand is gestopt, des te beter hij lijkt te zijn geweest) dat het spelersmateriaal waar de trainers het op sportpark Craeyenhout mee moeten doen, steeds meer aan kwaliteit heeft ingeboet.



Seizoen 2007-2008 werd afgesloten met de terugkeer na 54 jaar naar het hoogste amateurniveau, toen de hoofdklasse. Wát een ploeg. Met de onverzettelijke karakterman Cor Roeleveld. De onaantastbare Marcel Koning. De aanvallende pareltjes Tjeerd Westdijk en Remco Klaasse. Voor de groep stond huidig Die Haghe-trainer Wim de Jong. De man die er steeds weer in slaagt om meer uit een spelersgroep te halen dan er op het eerste gezicht in zit en tegelijkertijd z'n houdbaarheidsdatum vers te houden. In 2011 voerde hij de 'Kraaien' naar de nieuw ingevoerde topklasse, toen het hoogste amateurniveau.



Vooraf aan de 'Haegsche Derby' van gisteren sprak hij nog over de mogelijkheid hoe een overwinning of zelfs een met degelijk spel behaalde remise voor een mentale impuls voor HBS kon zorgen. Ondanks alle goede bedoelingen en een sterke beginfase van twintig minuten kwam het er niet van.



Nu degradatie steeds meer een reële optie wordt, dient de vraag zich aan hoe ernstig afdaling naar de hoofdklasse zou zijn. Wim de Jong: ,,Dat zou de doodsteek voor de sportieve ambities zijn. Dan zet je niet één, maar meerdere stappen terug." Hoe moeilijk is het om na één seizoen die hoofdklasse weer te ontstijgen? ,,Onvoorstelbaar moeilijk'', aldus De Jong. ,,Wat dat betreft hoef je alleen maar naar RKAVV te kijken. Dat heeft echt een aardige ploeg staan, hoor. Maar die bevindt zich ook in de onderste regionen. Nee, daar raak je echt niet zo maar uit.''