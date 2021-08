Hofstede kijkt voor Vuelta-start terug op laatste winst Roglic: ‘Dit blijft voor mij altijd heel bijzonder’

Overzicht Altijd maar weer geld voor ADO? Zoveel miljoenen gingen er al naar de club

23 juli Geld voor ADO? In de Haagse politiek voelt het soms als vloeken in de kerk. Alleen al deze eeuw stak het stadsbestuur zeker 58 miljoen euro in de Haagse profclub die elke paar jaar weer aan de rand van de afgrond staat.