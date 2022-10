Hommeles in Haags amateurvoetbal: burenstrijd gestaakt na incident tussen spelers en toeschouwers

In de vierde klasse C duurde de sfeervol begonnen en drukbezochte ‘El Clásico van de Albardastraat‘ slechts 35 minuten. Het einde was abrupt en ronduit bizar. Het snel op achterstand gekomen RAS was juist in de 32ste minuut via spits Edwin Sintim tot 2-2 teruggekomen, toen er een opstootje ontstond. Terwijl dat bezig was, kwamen er twee mannen vanuit het publiek het veld in gerend. Eén van hen viel ODB-speler Desley Zwiers van achteren aan. Vervolgens sloeg de vlam aan beide kanten in de pan.