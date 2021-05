Honderden witte rozen bij afscheid DUNO-jeugdtrainer Mark de Lange

Hockeyers van HGC vloekend het veld af na nieuwe domper: ‘We hebben daar ook niks te zoeken’

19 april Na het 3-3 gelijkspel in de Haagse hoofdklassederby tegen Klein Zwitserland zijn de play-offs voor de hockeyers van HGC nog verder uit zicht. ,,We moeten niet ontkennen dat we dit jaar tekortkomen’’, zegt coach Paul van Ass.