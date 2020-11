Honkbalcoach Henson niet blij met resultaten Storks: ‘Slechtste seizoen sinds terugkeer in hoofdklasse’

Cijfers zeggen niet alles in het honkbal, maar wel veel. Nederlagen van 12-0 en 19-3 (beide Twins), 24-2 en 16-1 (tegen kampioen Amsterdam Pirates) en 11-0 (HCAW) laten zien dat Storks heel vaak niet het vereiste hoofdklasseniveau haalde.



In een door het coronavirus verkort seizoen werd in 29 duels maar drie keer gewonnen. Dat betekent dus 26 nederlagen. ,,Dit was ons slechtste seizoen sinds de terugkeer in de hoofdklasse in 2018”, zegt Ton de Jager, bestuurslid sportzaken. ,,Tenminste wat betreft de tweede periode van het seizoen, de strijd om de onderste vier. Daarvoor ging het nog wel.”