Honselersdijk schrijft geschiedenis met promotie naar eerste klasse

Het is de tweede keer in zes seizoenen dat Honselersdijk een trede klimt op de voetbalpiramide. Twee seizoenen terug was een 0-0 remise in de nacompetitie bij regiogenoot KMD voldoende om te promoveren naar de tweede klasse. In het eerste speeljaar kon pas op de laatste speeldag handhaving worden afgedwongen.



Dit seizoen was de voorbereiding voorbeeldig, maar verliep de competitie aanvankelijk stroef. Na de winterstop werden de vruchten geplukt van een geweldig trainingskamp in Benidorm waar staf en selectie nog closer werden. Trainer Piet Boon was net succesvol geopereerd en stond er op om het gezelschap te vergezellen. Hij beloofde rust in acht te nemen en hield woord. Dat deed ook de spelersgroep door in de derde periode vol gas te geven en zich te plaatsten voor de nacompetitie.



Promoveren mocht, maar van druk was geen sprake op De Strijphorst. Een dag voor de finale kregen spelers en selectie al bloemen thuis bezorgd door de 'Club van Honsel' met een bedankkaartje voor de mooie wedstrijden dit seizoen.



De geste werd zeer op prijs gesteld en kreeg een passend slot in de finale tegen de amateurs van Sparta, waar Angelo Zwirs in navolging van zijn idool Cristiano Ronaldo op het WK drie keer scoorde. Clubtopscorer Tom van Veen maakte twee doelpunten en Joey Valstar poeierde eveneens binnen achter schietschijf Massimo van Ewijk.



Honselersdijk is volgend seizoen poulegenoot van Westlandia.