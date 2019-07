Hooi krijgt nog even vakantie van ADO, ook Kanon langer weg

Elson Hooi heeft met de nationale ploeg van Curaçao geen internationale verplichtingen meer, maar van ADO Den Haag krijgt hij nog twee weken vakantie. De rappe buitenspeler werd in de nacht van zondag op maandag door de Verenigde Staten uitgeschakeld in de kwartfinale van de Gold Cup. In Philadelphia werd het 1-0 voor het thuisland. Voor Hooi was dit het einde van een lange campagne met de nationale ploeg, die kort na het einde van de competitie begon. De 27-jarige vleugelflitser van de eilandploeg heeft tot 15 juli om zich op te laden voor alweer zijn derde seizoen in Den Haag.