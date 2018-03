Houtwijk blokkeert terugkeer Patrick Demmers naar DUNO

,,Ik heb aangegeven de overeenkomst per 30 juni te willen opzeggen. Volgens mij is daar niets verkeerds aan”, aldus Demmers, die eerder jeugdtrainer bij DUNO was. ,,Iedereen heeft een droomclub en voor mij is dat DUNO.” Hij hoopt dat er geen juridisch steekspel aan te pas hoeft te komen om onder de verbintenis uit te komen. ,,Ik wil als vrienden uit elkaar.”

Houtwijk-woordvoerder Cees Dieke: ,,In 2016 zijn we mondeling een overeenkomst voor een langere periode aangegaan. Dat hebben we deze week ook bij de KNVB aangegeven.” Dieke benadrukt dat Demmers de afgelopen vijf jaar prima werk heeft geleverd. ,,Alleen stoort het ons dat DUNO geen contact met ons heeft opgenomen. Dat vinden wij niet netjes. Het is nu maart en waar vinden wij nu nog een trainer? Dat is niet gemakkelijk.”