Houtwijk tegen Duindorp is Danny tegen Francesco Fens: ‘Ik heb gewonnen, hij moet een etentje lappen!’

Quick heeft voor het eerst sinds 1896 een eerste elftal op zaterdag: ‘Het is een keuze voor de toekomst’

Het Haagse Quick is in 1896 opgericht, maar afgelopen weekend speelde de club pas voor het eerst met een standaardelftal in het zaterdagvoetbal. Aanvoerder Bas Paardekooper (27) legt uit hoe dat precies zit.

25 september