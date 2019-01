HRC dichter bij de top

Nagenoeg op volle oorlogssterkte begint HRC aan de tweede seizoenshelft. Fullback Siem Noorman is gebleven, prop Floris Kieft is zo goed als fit. Alleen aanvoerder Victor Huurman, van wie in een wedstrijd zijn elleboog uit de kom schoot, moet toekijken. ,,Dat we de eerste seizoenshelft bij de top 6 hebben afgesloten, was voor velen een verrassing'', zegt Duncan MacDonald. ,,Ik had het wel verwacht, al was het afwachten hoe de puzzelstukjes in elkaar zouden vallen. Maar we hebben een goede mix van jong en oud en een goede coach en dat blijkt heel succesvol te zijn.''