HRC staat stil bij moord op geliefde rugbyster Renée: ‘Ik kreeg kippenvel toen ik die roze sokken aantrok’

Rouwend HRC speelt met speciale sokken als eerbetoon aan vermoorde rugbyster Renée (23)

8:12 De Haagsche Rugby Club (HRC) maakt zich op voor een emotionele wedstrijd. In het duel van vandaag met Eemland in de Voorjaarsklasse is winnen van ondergeschikt belang. Niet omdat deze in de haast opgezette competitie geen kampioen of degradant kent, maar omdat de Haagse club diep getroffen is door de dood van Renée, speelster van het vrouwenteam Ladies X-treme die in de nacht van zaterdag op zondag door een misdrijf om het leven kwam.