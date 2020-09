I Run Den Haag gaat gewoon door: ‘Solo en zonder publiek’

,,Bij onze stadsraces lopen deelnemers solo en zonder publiek”, zegt initiatiefnemer Imo Muller. ,,Hardlopers mogen zelf een starttijd kiezen tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Je komt dus nooit binnen anderhalve meter van iemand anders. Bovendien verschillen de I Run Series ook in andere opzichten van alle andere wedstrijden. Deel­nemers weten pas bij de start, waar de race ze naartoe brengt”, zegt de Utrechter, die zeven keer aan de City-Pier-Cityloop deelnam.

De organisatie laat de atleten altijd naar twee bekende punten in een stad lopen. ,,Bij de start krijg je de aanwijzing van het eerste punt en eenmaal bij die locatie aangekomen krijg je van vrijwilligers de aanwijzing van het tweede punt. Na dat tweede checkpoint loop je terug naar de start.”

Quote Sporters mogen ook zelf hun eigen weg kiezen Imo Muller

Dat maakt het festijn, waarin je 8 tot 10 kilometer loopt, tot een waar avontuur. ,,Zeker omdat we verwachten dat je loopt zonder navigatie. Maar geen nood, we kiezen altijd een bekende plek in of buiten de stad. En je kan onderweg altijd de route vragen. Sporters mogen ook zelf hun eigen weg kiezen.”

Niet uitverkocht

De Utrechter wil de Haagse hotspots nog niet verklappen. De race start en eindigt bij de hardloopwinkel van All4Running aan de Korte Poten. Daar wordt je tijd door elektronische matten geregistreerd. Er mogen maximaal 200 deelnemers meedoen. De wedstrijd is in tegenstelling tot de races in Alkmaar en Amsterdam nog niet helemaal uitverkocht. ,,De meeste atleten komen uit Den Haag. Deelnemers krijgen een speciaal ‘I Run Den Haag T-shirt. Je komt dus onderweg mensen tegen met datzelfde tenue maar geen drinkposten of vrijwilligers.”

De recent aangescherpte coronamaatregelen hebben geen invloed op de wedstrijd van zondag. ,,We hebben gekeken of de huidige opzet nog steeds voldoet aan de voorgeschreven maatregelen van de regering. Dat is nog steeds het geval”, zegt Muller. De initiatiefnemer wil wel benadrukken dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. ,,Zowel tijdens als voor en na de race. De bedoeling is om echt solo te lopen.”

Volledig scherm Imo Muller is zelf ook hardloopfanaat. Hier zie je hem op archiefbeeld in Apeldoorn. © Kevin Hagens

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.