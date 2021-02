Iconische Haagse doelman Ton Thie (76) overleden

Thie, geboren op 28 oktober 1944, debuteerde in het betaalde voetbal bij het Schiedamse Hermes DVS, dat toentertijd in de tweede divisie speelde. Maar al op jonge leeftijd maakte hij de overstap naar de Haagse eredivisionist, waar hij zijn gehele carrière bleef spelen.

Thie was onder meer de keeper in twee bekerfinales. De eerste, in 1966, werd verloren van Sparta. Maar twee jaar later was hij onderdeel van het team dat ten koste van het Ajax van Johan Cruijff voor het eerst in de geschiedenis van ADO de KNVB Beker won.