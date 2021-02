IJshockeytalent van het jaar Björn Borgman baalt: ‘Net nu het echt winter wordt, is in De Uithof het ijs eruit’

Had je die prijs verwacht?

Björn Borgman: ,,Ik wist niet dat deze prijs nu ook werd uitgereikt. Ik ben met een smoes, het geven van een interview, vanuit Amsterdam naar De Uithof gelokt om de prijs op te halen. Dat ik kandidaat was, vond ik niet vreemd. Voor mij was vorig seizoen heel goed gegaan. Het doel was om me te verbeteren, daarvoor was ik van Amsterdam Tigers naar Hijs gekomen. En dat ging beter dan verwacht, ik schoof al snel op in de pikorde van de verdedigers en speelde veel meer dan ik had gedacht.”