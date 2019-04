'Ik vind het echt een houthakseizoen'

Korfbal­ster Mirjam Maltha (36) kan met Fortuna opnieuw naar de zaalfinale

4 april In de stijf uitverkochte eigen sporthal, jaagt Fortuna Delta Logistiek op een plek in de Ziggo Dome. Als de Delftse korfballers zaterdag in Delft van TOP Solar Compleet winnen, staan ze op 13 april voor de achtste keer in de zaalfinale. Clubicoon Mirjam Maltha ontleedt het seizoen aan de hand van vier onderdelen.