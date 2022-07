Ik vraag mij af hoe Luca’s carrièrepad eruit had gezien als die beroepsopleiding in het leven was geroepen

Lievelings­vij­an­den JAC en Voorscho­ten’97 weer tegen elkaar: ‘We haalden beste in elkaar omhoog’

Als iets in het leven onmogelijk is, is het wel het terugdraaien van de tijd. Behalve dan heel soms wel. Zoals wanneer oude voetbalrivalen in het kader van een 25-jarig jubileum na lange tijd weer eens de strijd met elkaar aangaan. Oud-Voorschoten’97 tegen oud-JAC was het feest der verbroedering.

3 juli