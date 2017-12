'Ik weet precies hoe een aanvaller denkt'

'Alles moet kloppen om Barney te verslaan'

27 december Vincent van der Voort, dat is toch die darter die op een WK de tweede of derde ronde haalt? Zeven keer was dat al het geval bij de PDC, met een uitschietertje naar boven (kwartfinale in 2011) en eentje naar beneden (1e ronde vorig jaar, vooral vanwege een rugblessure).