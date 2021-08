Immers debuteert bij winnend Scheveningen: ‘Die duikt op het bankie en is morgenochtend pas wakker’

Beschikken over een fitte selectie doet hij nog niet, maar trainer John Blok is zaterdag met zijn SVV Scheveningen wel voortvarend begonnen aan de Jack's League, de nieuwe naam van de tweede divisie. Bij het officiële debuut van Lex Immers loerden de Schollenkoppen op een late 0-1 tegen HHC Hardenberg. En die kwam er, nota bene via linksback Tyrone Owusu.

De eerste helft domineerde SVV Scheveningen in Hardenberg, in de tweede helft maakte de thuisclub de dienst uit. Maar HHC miste enkele grote kansen en na goed druk zetten was linksback Tyrone Owusu er in de 85ste minuut als de kippen bij om de winnende 0-1 binnen te schuiven.

,,Dit zijn welkome eerste punten zou ik zeggen”, aldus een lachende Blok, met het eerste biertje al achter de kiezen. De trainer liet naast Lex Immers noodgedwongen ook vijf andere spelers debuteren in Hardenberg. En dan moest ook verdediger Robert van Koesveld nog met een hersenschudding van het veld.

Karakter

Blok genoot in ieder geval van het debuut van zijn nieuwe aanvoerder. ,,Immers was eigenlijk na 60 minuten al klaar, maar hij is op karakter blijven staan. Als we straks terugkomen in Scheveningen denk ik dat hij het bankie op duikt en morgenochtend pas wakker wordt.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm SVV Scheveningen-trainer John Blok. © Pro Shots / Ron Jonker

Bij zijn komst naar Scheveningen gaf Immers zelf al aan dat hij voor deze eerste wedstrijd van ‘nul naar honderd’ moest. Volgens zijn trainer zit hij nu op tachtig procent. “En ook dan is Immers al van grote waarde voor dit elftal. We gaan nog veel plezier aan hem bleven.”

Naadloos

,,Hij past naadloos binnen deze groep”, vervolgt Blok. “Hij traint lekker met die gasten, hij maakt een dolletje en kaart lekker met ze. Maar daarnaast is hij heel duidelijk in zijn coaching. Met zijn ervaring weet hij op de juiste momenten de rust in het elftal te bewaren.”

De Scheveningse trainer gaat in ieder geval genieten van de twee uur durende terugrit vanuit Hardenberg. ,,Dit wordt voor ons een loodzware competitie, maar we hebben vandaag al bewezen dat iedereen van elkaar kan winnen. Ik ben allang blij dat we na tien maanden weer eens om ‘t echie spelen.”