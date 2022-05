Immers wil ook volgend seizoen belangrijk zijn voor Scheveningen: ‘Heb bewezen dat ik het nog kan’

Lex Immers speelt ook volgend seizoen voor tweededivisionist Scheveningen. De 35-jarige middenvelder heeft het bij de ‘Schollekoppen’ goed naar zijn zin, is van grote waarde voor de ploeg en vindt het spelletje nog te leuk om te stoppen. ,,Ik voel me hier als een vis in het water.”

Het was voorafgaand aan het amateurvoetbalseizoen misschien wel de meest opmerkelijke transfer van allemaal. ADO Den Haag-icoon Lex Immers die een contract tekende bij tweededivisionist Scheveningen, nadat hij een aantal weken daarvoor had medegedeeld ‘klaar’ te zijn met het profvoetbal, na een recent dienstverband bij NAC. Het bleek het begin van een huwelijk dat van beide kanten goed beviel.

Toch zou je, kijkend naar de voorbije periode waarin Immers zich vrijwel wekelijks onderscheidt, bijna vergeten dat zijn eerste seizoenshelft moeizaam verloopt. Scheveningen draait niet, Immers ook vaker niet dan wel. ,,We waren als team zoekende naar onze ideale speelstijl en daardoor was ik dat persoonlijk ook. Bovendien kwam ik binnen en verwachtte iedereen: die gaat het wel even doen. Maar voetbal is en blijft een teamsport”, vertelt Immers.

Knieblessure

In oktober loopt de middenvelder in de wedstrijd tegen Noordwijk (0-0) ook nog eens een knieblessure op, waardoor hij er tot februari uit is. ,,Ik scheurde mijn binnenste knieband. Daar staan normaal twee maanden herstel voor, bij mij duurde het vier maanden. Op een gegeven moment vraag je je dan wel af of je nog wel goed genoeg gaat herstellen.”

Op dat moment wijst nog weinig erop dat het huwelijk tussen Immers en Scheveningen sprookjesachtig gaat worden. Maar vanaf februari is alles anders. Immers maakt zijn rentree, is bepalend en plots gaat het lopen bij Scheveningen. In de maanden erna spelen de ‘Schollekoppen’ zich, mede dankzij de Hagenaar, binnen no time veilig.

En dus kan Immers naar aanleiding van zijn eerste seizoen – waarin hij tot dusver tot 22 duels en vier doelpunten komt - maar één conclusie trekken: zijn keuze voor Scheveningen, is een goede. ,,We zijn al veilig en voetballen fantastisch. Dat is voor een club als Scheveningen heel bijzonder. En wat betreft mezelf: ik vind het voetbal prachtig en heb het gevoel dat ik nog belangrijk kan zijn. Ik voel me als een vis in het water.”

Immers kent dan ook geen twijfel in zijn keuze om volgend seizoen óók de kleuren van Scheveningen te verdedigen. ,,Als ik zelf had gedacht dat ik het niet meer kon, was ik gestopt. Ik wil voorkomen dat mensen zeggen: het kan niet meer. Helaas is dat door de media dit seizoen wel een keer gezegd. Maar ik denk dat ik hun ongelijk heb bewezen. Ik kan het op dit niveau nog gewoon. Waarom zou ik er dan mee stoppen?”

