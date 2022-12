In de Colombiaanse bergen klonk het Wilhelmus voor toptalent Gabriel Emmanuel: ‘Usain Bolt is mijn idool’

Brit Qualm over haar debuut op marathon: ‘Dit is het echte schaatsen’

Brit Qualm (21) eindigde woensdagavond in Burgum op een verdienstelijke tiende plaats in haar eerste schaatsmarathon ooit op Nederlands natuurijs. De Wassenaarse snakt nu al naar nog meer nationale races in de vrieskou. ,,Rijden op natuurijs is het echte schaatsen.”

16 december