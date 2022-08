In de tuin van het restaurant lagen voor enkele spelers van het Nederlands elftal sigaretten verstopt

Column Ik zag scheids­rech­ters voor de spiegel oefenen op het zo triomfante­lijk mogelijk tonen van een gele kaart

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende schrijft wekelijks over onderwerpen die hem bezighouden. Dit keer over het jubileum van de gele- en rode kaart in het profvoetbal.

8 augustus