In september speelde Trevor David met TOP Oss tegen ADO, bij de return is hij de grote afwezige

Badminton­ner Dicky (43) is nog altijd onverslaan­baar: ‘Midlife­cri­sis? Old soldiers never die’

Vijf teams strijden vanaf zaterdag in de kampioenspoule om de nationale badmintontitel. Bij Drop Shot uit Den Haag is er een sleutelrol weggelegd voor het badmintonfenomeen Dicky Palyama. Hij spot met alle fysiologische wetten, want zelfs op 43-jarige leeftijd is hij, tot wanhoop van zijn tegenstanders, nog altijd onverslaanbaar. ,,Eigenlijk zou dat niet meer mogen.”

