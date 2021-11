In sommige weken voetbalde Jan Toepoel elke dag: ‘We gingen niet op vakantie, we gingen naar ESDO’

Het is niet overdreven om te stellen, dat als je destijds als café of koffiehuis een voetbalteam had en Jan Toepoel er niet in speelde, dat café of koffiehuis niet heeft bestaan. Koffiehuis ’t Zoldertje, Café The Sands, De Dolle Kabouter, Bodega West, De Carrousel, De Pompidou in Scheveningen; er waren weken dat Jan bijna iedere dag voetbalde.