Indelingen amateurvoetbal bekend: Tegen wie speelt jouw club?

De KNVB heeft de indelingen van het amateurvoetbal bekendgemaakt. Zo op het oog lijkt het een logische indeling met veel derby's. Nieuw is dat de hoofdklasse nu vierde divisie heet en er een vijfde klasse op zaterdag is. Verder is het opvallend dat door de massale overstap van regioclub van het zondag- naar het zaterdagvoetbal dat we geen club meer in de tweede klasse zondag hebben. Kijk hieronder waartegen jouw (favoriete) club het opneemt.